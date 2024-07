Anna Lewandowska trzy lata temu wzięła ślub z Robertem Lewandowskim w sukni ślubnej projektu Macieja Zienia. Prace nad kreacją trwały miesiącami. Choć suknia jest podobna do projektu, który był dostępny wtedy w butiku Zienia, projektant na życzenie Ani zmienił jednak suknię. Ania zażyczyła sobie bowiem odkrytych pleców i trzeba przyznać, że była to dobra decyzja, bo całość prezentowała się perfekcyjnie. A co po latach o sukni ślubnej Ani Lewandowskiej mówi Maciej? Ostatnio na profilu Macieja Zienia na Instagramie pojawiło się zdjęcie sukni Lewandowskiej i krótki komentarz:

Przygotowania do kolekcji ślubnej pełną parą. A to jedna z moich najpiękniejszych sukien ślubnych. Dziękuję Aniu :) #annalewandowska#robertlewandowski #ślub #happy

A Wy co sądzicie o sukni ślubnej Ani Lewandowskiej? Same wybrałybyście taki model?

Anna Lewandowska w sukni ślubnej

Ania wyszła za Roberta w 2013 roku. Miała na sobie suknie ślubną projektu Macieja Zienia