Anna Lewandowska opublikowała urocze nagranie w mediach społecznościowych i tym razem to Laura stała się jego główną bohaterką. Okazuje się, że dziewczynka jest już bardzo samodzielna, a rodzice zaszczepili w niej pasję do podróżowania i teraz sama pakuje się na kolejne wakacje... Co za zaskakujący widok!

Reklama

Anna Lewandowska zdradziła prawdę o córkach

Anna Lewandowska, choć coraz częściej pokazuje w mediach społecznościowych swoje córki, to rzadko o nich mówi, a jedynie prezentuje, jak wspólnie spędzają czas. Teraz trenerka i żona Roberta Lewandowskiego zrobiła wyjątek i zdradziła, że nie tylko ona i jej mąż kochają podróże, ale tę pasję udało im się zaszczepić też w córkach. Klara i Laura nie tylko kochają wyjazdy, ale chętnie bawią się w podróżowanie. Anna Lewandowska zdradziła, że jej dwie córki mają już swoje walizki i samodzielnie się pakują...

Dziewczynki uwielbiają bawić się w podróżowanie. Każda z nich ma swoją własną walizkę i samodzielnie ją pakuje. wyznała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska Instagram @annalewandowska

Zobacz także: Anna Lewandowska dzieli się wieściami. W komentarzach burza

Reklama

Laura Lewandowska, jak widać, to urodzona podróżniczka. Dziewczynka, choć ma zaledwie 3 lata to doskonale wie, co powinna spakować do swojej walizki i zupełnie inny zestaw wybiera na plażę, a inny w góry. Wiedzieliście, że córki Anny i Roberta Lewandowskich są już tak samodzielne?

Anna Lewandowska Instagram @annalewandowska