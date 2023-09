Anna Lewandowska wtulona w Roberta Lewandowskiego, a internauci patrzą na ten jeden szczegół

Anna Lewandowska kilka dni temu przyleciała do Polski i zdecydowanie nie traci ani chwili. Po sesjach zdjęciowych, występie w "Dzień Dobry TVN" i wspólnym pieczeniu pierniczków m.in. z Pauliną Krupińską, przyszedł czas na wigilię z pracownikami. Gwiazda zdecydowała się zaprosić swój team do "NINE's", czyli restauracji swojego męża, Roberta Lewandowskiego. Trenerka pochwaliła się tym wydarzeniem w swoich mediach społecznościowych. Anna Lewandowska na wigilii z pracownikami w restauracji swojego męża Ostatni czas był dla rodziny Lewandowskich naprawdę intensywny. Choć po mundialu w Katarze, Anna i Robert Lewandowscy razem z córkami wybrali się na rodzinny urlop , to jednak od razu po nim para znów zabrała się do pracy. Piłkarz wrócił już do treningów w FC Barcelona, a z kolei jego żona przyleciała do Polski. W natłoku obowiązków zawodowych, Anna Lewandowska znalazła jednak czas, aby spędzić wspólne chwile ze swoimi pracownikami. Jak bowiem wiadomo, gwiazda ma kilka biznesów związanych m.in. z branżą sportową i dietetyczną. Trenerka zaprosiła swój team na wystawne przyjęcie do restauracji Roberta Lewandowskiego. Gwiazda tego dnia postawiła na bardzo elegancką stylizację - czarne spodnie oraz przepiękną bluzkę od Magdy Butrym. Zobaczcie zdjęcia! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowska) Zobacz także: Anna Lewandowska o przeprowadzce do Barcelony: "Dla Klary to już 4 język" Anna Lewandowska w swoim wpisie na Instagramie postanowiła podziękować...