Oscary 2021 nie obyły się bez wpadek i wzruszających momentów, o których mówi cały świat. Regina King, która otworzyła 93. galę rozdania statuetek potknęła się na scenie, a hitem Oscarów okazał się taniec Glenn Close, która pokazała jak twerkuje i już podbiła Internet, zaś przemowa Daniela Kaluuya zaskoczyła nawet jego najbliższych. Nie obyło się też bez poruszających wyznań. Thomas Vinterberg, który został nagrodzony w kategorii najlepszy film międzynarodowy na scenie wspomniał o swojej córce, która zginęła tragicznie tuż po rozpoczęciu przez niego pracy na planie filmu "Na rauszu":

Nie spodziewałem się tej nagrody. Poza tym, że od zawsze się jej spodziewałem. Ćwiczyłem tę przemowę na dworcach, w kawiarniach i w innych miejscach. Chcieliśmy napisać film o celebracji życia. Cztery dni po tym, jak rozpoczęliśmy zdjęcia, zginęła moja córka. W wypadku samochodowym. Kierowca zagapił się w telefon... (...) Miała w nim zagrać. Nakręciliśmy go dla niej. Ido to cud, który właśnie się wydarzył, a ty jesteś jego częścią. Może właśnie pociągasz za sznurki, nie wiem. Ale ta nagroda jest dla ciebie - powiedział na scenie Thomas Vinterberg.

Podczas wygłaszania przemowy reżyser nie mógł powstrzymać emocji i popłynęły łzy. To poruszające wydarzenie z pewnością zostanie zapamiętane na długo!

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: "This is a miracle that just happened—and you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/ulzde1Acv4 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Thomas Vinterberg odebrał Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Szokująca przemowa Daniela Kaluuya

Daniel Kaluuya odebrał Oscara za najlepszą drugoplanową rolę męską w filmie "Judas and the black Messiah". Wygląda na to, że zupełnie nie spodziewał się takiego wyniku i wygłosił zaskakującą przemowę, która wzbudziła śmiech zebranych gwiazd, a jego najbliżsi na długo ja zapamiętają. Mama aktora była zmieszana i nie dowierzała w to, co słyszy!

Co to był za człowiek, co za człowiek! Mamy szczęście, że żyjemy w czasach, w których i on żył. Dziękujemy mu za jego światło. Żył na tej ziemi 21 lat i znalazł sposób, żeby karmić dzieci. Dbać o nie, przeciwko wszystkiemu. - powiedział ze sceny gwiazdor, ale dopiero druga część jego przemowy zaskoczyła. Moja mama i tata uprawiali seks, to niesamowite! Wiecie, co mówię? Jestem tu, rozumiecie? Tak się cieszę, że żyję

Na nagraniu widać wymowną reakcję najbliższych aktora, który najwyraźniej spodziewali się innej przemowy!

Daniel Kaluuya’s mom and sister reacting to his #Oscars acceptance speech pic.twitter.com/McpQbrqlcu — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 26, 2021

Taniec Glenn Close ożywił oscarową galę

Glenn Close była jedną z gwiazd podczas 93. ceremonii wręczenia Oscarów. Aktorka nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa nie zdobyła statuetki, która ostatecznie trafiła w ręce Yuh-Jung Youn. Za to gwiazda była w doskonałym humorze i wstając z loży zaczęła twerkować. Brawa, jakie otrzymała mówią same za siebie! To był świetny występ i wzbudził mnóstwo emocji na oscarowej gali. Co więcej aktorka już stała się gwiazdą memów!