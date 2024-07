Demi Moore pojawiła się sama na gali z okazji 5. rocznicy Glamour Reel Moments. Nie wyglądała na bardzo zadowoloną. Być może dlatego, że nie było przy niej męża.

Ashton Kutcher w tym czasie był zajęty razem z Natalie Portman kręceniem nowego filmu No Strings.

Przypomnijmy tylko, że ostatno mąż Demi nadwerężył jej zaufanie romansując z kobietą młodszą od Demi o 16 lat. Chociaż aktorska para zgodnie zaprzeczała doniesieniom o romansie, wydaje się nam, że musiało to jednak wpłynąć na ich związek.

Myślicie, że Demi na gali rozmyślała o tym, co teraz robi jej mąż w towarzystwie Natalie?



