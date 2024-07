Dawid Woliński jest jedną z najaktywniejszych gwiazd show-biznesu na Instagramie. Projektant codziennie wrzuca do sieci nowe fotki i relacjonuje, co w danej chwili dzieje się u niego w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To on również zapoczątkował modę na słodkie fotki w windzie. Zobacz: Zdjęcia w windzie ogarnęły Instagram

Reklama

Dziś Dawid w serwisie społecznościowym pochwalił się nowymi butami. Tym razem do jego kolekcji dołączyły czarne botki za kostkę z błyszczącej skóry o sportowym charakterze i na białej podeszwie. Oczywiście nie są to byle jakie trzewiki. Pochodzą one z jesienno-zimowej kolekcji Diora.

Identyczne buty, tylko że z czarną podeszwą można kupić m.in. na oficjalnej stronie domu mody za 800 euro. Jak oceniacie nowy nabytek Wolińskiego? Warty swojej ceny?

Reklama

Dawid Woliński na wakacjach w Dubaju: