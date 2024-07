Dawid Woliński i Joanna Przetakiewicz to dzisiaj jedne z najważniejszych nazwisk w polskim świecie mody. Choć z założenia projektant mody i właścicielka domu mody La Mania powinni ze sobą rywalizować, często spotkać można ich razem podczas rozmaitych wydarzeń towarzyskich, jak np. Charytatywny Bal Dziennikarzy czy impreza British Fashion Awards. Okazuje się, że Dawid Woliński i Joanna Przetakiewicz poznali się już wiele lat temu. O przyjaźni z Joanną, projektant opowiedział w rozmowie z Party.pl:

Ona ma swoje klientki, ja mam swoje. To nie sądzę, że jest konkurencja, to jest raczej zdrowa rywalizacja i coś takiego bardziej towarzyskiego (...) To jest bardzo dobra znajomość - przyjaźń.