Dawid Podsiadło jest żywym dowodem na to, że udział w muzycznych programach może przynieść ogromną popularność. Talent początkującego piosenkarza dostrzegli jurorzy talent show "X factor". Podsiadło został zwycięzcą 2.edycji wielkiego hitu TVN. W 2013 roku wokalista wydał swój pierwszy album "Comfort and Happiness. Piosenki z krążka szturmem podbijały listy muzyczne a Podsiadło stał się prawdziwą gwiazdą. Zobacz: Ogromny sukces płyty Dawida Podsiadło. Jest platyna!

Okazuje się, że fani Dawida mają kolejne powody do radości. Piosenkarz na swoim profilu na Facebooku ogłosił ostatnio, że rozpoczął już pracę nad drugą płytą! Krążek artysty „Annoyance and Disappointment” ma pojawić się w sprzedaży już 6 listopada 2015.

- Wiedziałem, ze zaczniemy je teraz od kilku miesięcy tak naprawdę. Ale dopiero dzisiaj zrozumiałem co to znaczy. Tak duże wydarzenie, kolejny raz mogę stanąć na studyjnej ziemi i rejestrować dźwięki, emocje, słowa, uczucia, radości i smutki, kłamstwa i prawdy. Narażać się na interpretacje odbiorcy, czekać z podekscytowaniem na słowa aprobaty i krytykę. Już trzeci raz staje przed tym doświadczeniem. To niezwykle przeżycie. Odkąd zaczęła się moja przygoda z muzyka, nie miałem żadnej przerwy (...) Mam nadzieje, ze to co zarejestrujemy w Gdańsku przez najbliższe tygodnie sprawi, ze wasze poranki i wieczory w jakikolwiek sposób będę urozmaicone. Czy to dlatego żeby się pośmiać, czy dlatego żeby popłakać, albo być obojętnym. Ale chciałbym by zaistniały w Waszych światach te dźwięki i nasza potężna miłość do Muzyki. Nie lubimy udawać. Lubie to w nas.