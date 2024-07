Kariera Dawida Kwiatkowskiego ma się świetnie! Piosenkarz jest absolutną gwiazdą wśród nastoletniej publiczności. Na jego koncerty przychodzą tłumy, a płyty sygnowane jego nazwiskiem sprzedają się wyśmienicie! Dzięki tak dobrej passie, młody artysta mógł pozwolić sobie na pierwszą w życiu poważną inwestycję. Dawid właśnie kupił swoje pierwsze mieszkanie. Zobacz też: Planujecie wakacje? Może wyjazd z... Dawidem Kwiatkowskim za jedyne 2700 zł!

Mimo swoich 19 lat, Kwiatkowski wydaje się podchodzić do życia z rozsądkiem, a zarobione pieniądze traktuje z szacunkiem. Opowiedział o tym w wywiadzie dla "Faktu:

Ciężko pracuję, jestem obecnie w trakcie intensywnego sezonu koncertowego, kilku kampanii reklamowych z moim udziałem, a tydzień temu usiadłem do pracy nad czwartą płytą. Moi rówieśnicy mogą mieć tendencje do wydawania na drobnostki, ale ja szanuję zarobione pieniądze i nie wydaję ich na głupoty. O własnym mieszkaniu marzy chyba każdy, więc nie miałem wątpliwości, że to odpowiednia inwestycja.