Film o Smoleńsku w reżyserii Antoniego Krauze ma trafić do kin już 9 września. To kolejna data "premiery" podana do mediów już jako oficjalna. Wcześniej premiera filmu miała odbyć się w kwietniu. Z filmem od początku było wiele problemów. Zdjęcia do filmu zaczęły powstawać w 2013 roku, jednak główny okres zdjęciowy rozpoczął się 24 lutego 2015 roku. W filmie Lecha Kaczyńskiego zagra Lech Łotocki, zaś Marię Kaczyńską - Ewa Dałkowska. W obsadzie "Smoleńska" są też m.in.: Jerzy Zelnik, Katarzyna Łaniewska, Marek Bukowski, Maria Gładkowska, Dominika Figurska, Anna Samusionek, Redbad Klynstra i Andrzej Mastalerz.

O czym będzie film Smoleńsk i dlaczego powstał?

10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot Tupolew 154 z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu 95 osobami - członkami oficjalnej delegacji zmierzającej do Katynia - ulega katastrofie w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie giną na miejscu. Tragedia wywołuje ogromne poruszenie w Polsce i na świecie. Nina (w jej roli Beata Fido), dziennikarka pracująca dla dużej, komercyjnej stacji telewizyjnej, próbuje dowiedzieć się, jakie były powody katastrofy - czytamy w opisie filmu.

Sam reżyser przekonuje, że film był dla niego ogromnym wyzwaniem, ale jako twórca, poczuł obywatelski obowiązek, żeby go zrealizować:

Tragedia smoleńska stała się najważniejszym wydarzeniem w III RP, najtragiczniejszą chwilą w polskiej historii od czasu II wojny światowej. Stała się wydarzeniem, które wpływa na los dzisiejszej Polski i życie Polaków w sposób niebywale silny. Które nas podzieliło bardzo głęboko. Dlatego próba zmierzenia się z tym tematem jest nie tylko wielkim wyzwaniem, ale i obywatelskim obowiązkiem twórcy - powiedział reżyser Antoni Krauze.

Wybierzecie się do kin?

Zwiastun filmu "Smoleńsk".

Ewa Dałkowska zagra Marię Kaczyńską.

Lech Łotocki zagra Lecha Kaczyńskiego.