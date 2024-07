Od wypadku Dariusza K., w wyniku którego zginęła starsza kobieta, minęło już kilka miesięcy. Celebryta cały ten czas spędza w areszcie, gdzie oczekuje na rozprawę sądową, podczas której przedstawiony zostanie mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem narkotyków. Wielomiesięczną rozłąkę z ukochanym najbardziej przeżywała jego narzeczona. Przypomnijmy: Narzeczona Darka K. straciła luksusowe mieszkanie. Podjęła desperackie kroki

Dziś sensacyjną informację podał "Super Express". Tabloid twierdzi, że Dariusz K. i Izabela pobrali się w październiku w areszcie, w którym przebywa podejrzany. Modelka chciała się podobno w ten sposób zabezpieczyć finansowo - od teraz to ona będzie zarządzać majątkiem męża, a ich córka Lea w końcu otrzyma nazwisko po ojcu. Iza ślubem miała pochwalić się na Facebooku.



Iza i Darek planowali ślub jeszcze przed wypadkiem, chcieli go wziąć w tajemnicy przed rodziną, która nie akceptowała stylu życia nowej wybranki Darka. Iza chce zabezpieczyć byt swój i córki muzyka Lei (3 l.). Z upoważnienia Darka będzie zarządzać jego majątkiem i pieniędzmi po sprzedaży domu w podwarszawskim Milanówku. To głównie ona odwiedza go w areszcie, to dla niego dba o swój perfekcyjny wygląd i za każdym razem obiecuje, że zawsze będzie na niego czekać. Iza i mała Lea są dla niego teraz najważniejsze, a ślub sprawi, że dziewczynka wreszcie będzie nosiła jego nazwisko - czytamy w "Super Expressie".