Kilka lat temu w mediach głośno było o poważnej chorobie z którą przyszło się zmierzyć Darii Widawskiej. Na szczęście udało się ją pokonać, dzięki czemu aktorka wróciła do aktywności zawodowej i na stałe zagościła w obsadzie jednego z najpopularniejszych seriali TVN "Prawo Agaty". Widawska obok Agnieszki Dygant to jedna z najważniejszych postaci w produkcji, a aktorka długo walczyła o to, żeby przestać grać role drugoplanowe, które przypadały jej mniej wykształconym koleżankom. Przypomnijmy: Widawska ostro o celebrytkach: Dostają role przez okładki, a nie umiejętności

Widawska pojawiła się również w nowym numerze dwutygodnika "Grazia", któremu udzieliła obszernego wywiadu o tym, jak wygląda jej życie na co dzień, jaką jest gospodynią, jak dba o siebie i jak odnajduje się jako aktorka. Już na początku rozmowy uwagę dziennikarki przykuły perfekcyjne paznokcie Darii. Okazuje się, że Widawska od lat musi malować je na ten sam kolor, co podyktowane jest pracą w serialu.



Od trzech lat maluję na ten sam, naturalny kolor, bo w serialu "Prawo Agaty" kręcimy sceny niechronologicznie i pogubiłabym się w kolorach. - odpowiedziała na komplement.

