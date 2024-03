Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" wiąże się z ogromnym stresem, który dotyka uczestników oraz ich partnerów tanecznych. W takich chwilach warto mieć wsparcie ze strony najbliższych. Niestety Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie mogła liczyć na słowa otuchy ze strony swojego syna - Antoniego, ponieważ nie pojawił się on w studiu. Znamy powód jego nieobecności.

Za nami pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym wszystkie pary zaprezentowały swoje umiejętności taneczne zdobyte dzięki intensywnym treningom. Uczestników w studiu nagraniowym podziwiali ich najbliżsi i tak było również w przypadku Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, która mogła liczyć na wsparcie swoich córek oraz synowej - Joanny Jarmołowicz. Niestety na pierwszy odcinek tanecznego formatu nie dojechał Antek Królikowski. Teraz informator Plotka zdradził przyczynę jego nieobecności:

Antek miał ważny powód. To nie była fanaberia czy lenistwo. Po ostatnich perturbacjach w życiu prywatnym wiedział, że jakby się pojawił w studiu, to cała uwaga skupiłaby się na nim. On nie chciał jej odciągnąć od mamy, która powinna być królową wieczoru. To był jej ważny debiut i Antek, choć bardzo chciał być obok, postanowił, że dla jej dobra usunie się w cień na samym starcie. Ona to doskonale rozumie. Nie wykluczone, że pojawi się na nagraniach jakiegoś dalszego odcinka

- powiedziała osoba bliska Królikowskim.