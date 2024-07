W zeszłym roku Daria Widawska urodziła drugiego synka, któremu nadała imię Bruno. Aktorka świadomie wycofała się z życia publicznego, by poświęcić swój czas maluchowi. Kiedy niedawno pojawiła się na gali organizowanej przez jeden z miesięczników, trudno było oderwać od niej wzrok. Wyglądała bardzo seksownie! Jak się okazuje, Daria wróciła nie tylko na salony, ale także do pracy! Widawska zaczęła pracę nad nowym projektem teatralnym.

Reklama

Przygotowuję się do premiery sztuki "Hawaje w reżyserii Marcina Sławińskiego w Teatrze Capitol. To komedia pomyłek, w której zagram dziewczynę szukającą miłości rodem z harlequina - zdradziła w rozmowie z "Party" Daria Widawska.

Ale to nie znaczy, że aktorka chce teraz całe dnie spędzać w pracy.

Fajnie jest zrobić coś dla siebie, ale nie chcę rezygnować ze wspólnych, cennych chwil z synkiem - tłumaczy.

Daria Widawska przyznała, ze drugie macierzyństwo bardzo ją zmieniło. Zwolniła tempo, robi to, co chce, a nie to, co musi lub powinna. Mniej też się denerwuje. Kiedy pięciomiesięczny Bruno źle się czuje, nie biegnie od razu do lekarza tylko sięga po sprawdzone domowe metody. Siedem lat temu gdy urodziła pierwszego syna Iwo, ze zdrowym rozsądkiem wygrywał jej perfekcjonizm. Daria w ogóle o siebie nie dbała, przepracowywała się i omal nie przypłaciła tego życiem. Aktorka trafiła wówczas do szpitala na trzy miesiące. Ostatecznej diagnozy nigdy nie postawiono i do dziś nie wiadomo, dlaczego Daria otarła się o śmierć. Zrozumiała, że liczą się dla niej tylko mąż i synek, którzy do dziś są najważniejszymi mężczyznami w jej życiu. Pięć miesięcy temu do tego grona dołączył najmłodszy synek Bruno!

Cenię sobie to, że nie muszę wstawać o piątej rano i pędzić na plan. Mogę zjeść śniadanie razem z moimi z chłopakami, spokojnie wypić kawę i wycałować malutkie stópki Bruna - zdradziła w rozmowie z "Party" Widawska.

A skąd aktorka czerpie pozytywną energię? Po prostu... się wysypia!

Bruno, podobnie jak kiedyś Iwo, przesypia całe noce i to jest najważniejsza umiejętność jaką posiadł - żartuje Daria.

Chcesz się dowiedzieć jaką Daria Widawska ma receptę na szczęśliwe macierzyństwo i małżeństwo? Przeczytasz w nowym "Party".

Zobacz także

Daria Widawska wróciła z urlopu macierzyńskiego.

Aktorka zdradziła, że drugie macierzyństwo ją odmieniło.