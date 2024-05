Rodzina Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony" już niedługo się powiększy. Oboje mają synów z poprzednich relacji, a już niebawem na świat przyjdzie ich wspólna córeczka. Ta nowina mile zaskoczyła fanów programu, którzy ruszyli a gratulacjami. Teraz rolnik opowiedział nam o tym, jak czuje się Dorota w błogosławionym stanie. Rolnik wspomniał również o tym, za co jest naprawdę wdzięczny.

W maju Waldemar i Dorota z 10. edycji miłosnego hitu TVP pochwalili się, że już niedługo spełni się ich marzenie. Para ogłosiła, że spodziewają się dziecka, a dokładnie wymarzonej córeczki. Ostatnio w rozmowie z Party.pl Waldemar z "Rolnika" zdradził, jak dowiedział się o ciąży i trzeba przyznać, że Dorota obwieściła tę wiadomość w bardzo wyjątkowy sposób. Okazało się, że zakochani wiedzieli już od dłuższego czasu, że zostaną rodzicami. Teraz rolnik postanowił zdradzić nam nieco więcej na temat samopoczucia przyszłej mamy.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" uspokoił fanów i zdradził, że Dorotka dobrze znosi ciąże. Teraz oboje niecierpliwie wyczekują przyjścia na świat ich córeczki.

W dalszej części rozmowy Waldemar nie ukrywał, że jest szczęśliwy z takiego obrotu spraw. Rolnik przyznał, że mimo że wiele osób życzy mu źle to i tak wszystko pomyślnie się u niego układa.

To jest chyba też jakaś rekompensata. Ja jestem dobrym człowiekiem, ja nikomu krzywdy nie robię i nikomu, źle nie życzę tak, jak mi źle życzono. Po prostu, co dobre to mnie jednak spotyka. Moim marzeniem było, że miał być syn i jest syn. Z drugim miała być córeczka no i lepiej nie mogłem sobie tego wymarzyć. Bardzo się cieszę, że jest to córeczka, bo bardzo chciałem mieć córeczkę

— dodał.