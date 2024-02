W ostatnim czasie Jacek z minionej edycji "Hotelu Paradise" często pokazuje się w towarzystwie Tori. Właśnie dlatego widzowie zaczęli podejrzewać, że tą dwójką coś łączy. Czy faktycznie tak jest? Reporterka Angelika Bielska porozmawiała na ten temat z samym zainteresowanym — zwycięzcą miłosnego show. Koniecznie zobaczcie, co nam zdradził!

"Hotelu Paradise"? Jacek i Tori są parą?

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie widzowie wyczekują już nowej, ósmej edycji miłosnego formatu TVN-u. Ostatnio nawet poznaliśmy pierwszych uczestników "Hotelu Paradise 8". Wówczas internauci ruszyli z licznymi komentarzami. Tymczasem okazuje się, że bohaterowie poprzednich edycji także wciąż potrafią zaskoczyć. Najlepszym tego przykładem jest Jacek, który do wielkiego finału show doszedł u boku Kori. Jednak obecnie to z inną uczestniczką jest nagminnie łączony.

Drogi Jacka i Kori rozeszły się niedługo po programie. Tymczasem fani "Hotelu Paradise" podejrzewają, że uczestnika łączy coś z... Tori! Dlaczego? Para z chęcią spędza wspólne wakacje i często pokazuje się w swoim towarzystwie. Jak jest naprawdę? Zapytaliśmy o to samego zainteresowanego. Jacek wyznał szczerą prawdę:

Ja nawet nie sądziłem, że będę kiedykolwiek wypowiadał się o naszej relacji właśnie w tej perspektywie, więc bardzo śmiesznie. Aż tu nagle zaczęliśmy się gdzieś przecinać, spotykać. Pojawiły się pierwsze wspólne wyjazdy. Ostatnio byliśmy na weekend w Krakowie, teraz na wakacjach wspólnych na Fuercie. Szykują się kolejne wspólne projekty, więc bardzo fajnie w sumie. zaczął.

Zdradził nam też, jak wyglądał ich wspólny wyjazd na Wyspy Kanaryjskie. Okazuje się, że to właśnie tam poznał rodzinę Tori!

Właśnie na Fercie miałem możliwość poznania całej rodziny Wiktorii. Rodziców poznałem już jakiś czas temu, doszli jeszcze dziadkowie, babcia. No spędziliśmy ten czas w gronie właśnie najbliższych osób dla niej, co też dla niej było bardzo istotne, żeby faktycznie jej najbliżsi polubili się, no w tym wypadku akurat ze mną, więc bardzo się cieszę, owocny wyjazd

To jak to jest z tą dwójką? To tylko przyjaźń? Okazuje się, że w ich relacji pojawił się poważny problem, jakim jest... odległość, jaka ich dzieli:

Ale tu problemem we wszystkim jest to, że mieszkamy faktycznie na dwóch końcach Polski wyznał.

Mimo to łączy ich wyjątkowa więź:

Staramy się zorganizować czas tak, aby spędzić każdy możliwy moment wspólnie po prostu. Co ważne, to to, że faktycznie widzimy, że za sobą tęsknimy i chcemy to ciągnąć dalej. Co z tego wyjdzie? Ciężko powiedzieć, cieszymy się tym, co jest teraz. Przyszłości nie da się przewidzieć, wierzymy w przyjaźń damsko-męską, ale życie pokazuje niejednokrotnie zupełnie co innego, a więc kto wie. dodał.

Na koniec Jacek wyjaśnił, jak obecnie wygląda ich status:

Aktualnie też w życiu moim czy Tori nie ma zbyt wiele przestrzeni, na to, żeby faktycznie rozwijać związek, budować związek, wiadomo, że to wymaga kompromisów, poświęceń. W moim odczuciu też przeprowadzki, jednak kilometry dużo znaczą, gdybyśmy chcieli spędzać chociażby wspólnie wieczory czy cokolwiek, jest to dosyć dużym problemem. No ale kwitując, cieszymy się z dziś, czekamy na to co nowe i co dalej. podsumował.

My w takim razie tym bardziej czekamy na rozwój wydarzeń i trzymamy kciuki! Widzielibyście tę dwójkę razem?

Instagram @jacek.hotelparadise7

