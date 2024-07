1 z 13

Choć Danuta Stenka ma już 53 lata wciąż może pochwalić się jednymi z najseksowniejszych nóg w show-biznesie, których mogą pozazdrościć jej młodsze koleżanki. Aktorka aktualnie rozpoczęła prace nad programem "Zabójcze zauroczenie", gdzie będzie przedstawiać historie nieszczęśliwych miłości i zbrodni popełnianych w afekcie.

Na sesji do nowego programu pokazała się w aż czterech odsłonach, które podkreślały wszystkie jej atuty. Najseksowniejszy okazał się jednak czerwony garnitur z głębokim dekoltem, eksponujący długie nogi gwiazdy. Pozostałe kreacje są równie piękne. Kobaltowa dopasowana sukienka idealnie współgra z urodą Stenki, podobnie jak różowy komplet. Czwarta stylizacja, czyli czarne cygaretki, biała koszula i różowa marynarka to pomieszanie nonszalancji i elegancji. To właśnie w takim wydaniu możemy najszczęściej aktorkę oglądać, a kuszące zestawy są małą odmianą.