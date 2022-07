Dorota Chotecka dołączyła do "M jak miłość" ! Według doniesień "Super Expressu" już za kilka miesięcy widzowie poznają nową bohaterkę serialu, którą zagra właśnie gwiazda "Rancza". Okazuje się, że aktorka wcieli się w matkę nowej dziewczyny Mateusza Mostowiaka (Krystian Domagała). Kobieta będzie przeżywać osobisty dramat... Gwiazda "Rancza" w "M jak miłość" Jak informuje "Super Express" nowe odcinki z udziałem Doroty Choteckiej zostaną wyemitowane dopiero w 2019 roku. Dorota Chotecka zagra żonę cukiernika Krzysztofa Banacha- nowa bohaterka "M jak miłość" będzie ofiarą przemocy domowej. Jej mąż, który będzie kandydował na sołtysa wsi, okaże się damskim bokserem - zdradził informator "SE". Wciąż nie wiadomo, czy Dorota Chotecka pojawi się w "M jak miłość" na stałe, czy jej bohaterka zniknie po kilku odcinkach. Wszystko wskazuje jednak na to, że aktorka pojawiła się już na planie serialu! Jakiś czas temu na Instagramie pojawiło się zdjęcie aktorki z gwiazdami "M jak miłość". Zobaczcie sami! Zobacz także: DO "M JAK MIŁOŚĆ" WRACA ŁUKASZ, SYN MARTY, ALE BĘDZIE GO GRAŁ INNY AKTOR! ZOBACZCIE ZDJĘCIE Dorota Chotecka wystąpi w "M jak miłość". Wyświetl ten post na Instagramie. Z @kitykwiat i @malgorzata_pienkowska czyli #mjakmilosc #girls ❤️ Post udostępniony przez Dorota Chotecka (@dorotachotecka) Paź 25, 2018 o 12:54 PDT Aktorka grała wcześniej m.in. w uwielbianym przez Polaków serialu "Ranczo". Wyświetl ten post na Instagramie. ...