Daniel Martyniuk jest synem jednego z największych gwiazdorów discopolo — Zenka Martyniuka. Mężczyzna próbował iść w ślady ojca, ale jego skandaliczne zachowanie w mediach przyniosło mu więcej wrogów niż fanów. Tuż przed sylwestrem Daniel nie szczędził gorzkich słów w kierunku znanego tiktokera, który wystąpił z jego ojcem na scenie w Toruniu. Teraz po raz pierwszy Karol Stefanowicz zabrał głos w tej sprawie.

Zenek Martyniuk jest jednym z najbardziej znanych i cenionych muzyków disco polo, który ma na swoim koncie wiele hitowych kawałków takich jak "Przez Twe Oczy Zielone" czy "Przekorny los". Jego syn Daniel Martyniuk również próbował swoich sił jako muzyk, ale bardziej znany jest z licznych afer i wulgarnych wypowiedzi. Nieraz Zenek Martyniuk zaskoczył wyznaniem o konflikcie z synem, który wiele razy obraził swoich rodziców w mediach społecznościowych i wciąż nie daje za wygraną.

W tym roku Zenek Martyniuk zrezygnował z udziału w Sylwestrze z Dwójką i wystąpił podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu z Polsatem. Discopolowiec zaśpiewał na scenie jeden ze swoich największych hitów "Przez Twe Oczy Zielone". Jednak tym razem 55-latek połączył siły z młodym artystą promującym region Podlasia w mediach społecznościowych znanym jako Karol "Kolorek 07" Stefanowicz. Jeszcze przed ich występem syn Zenka postanowił opublikować w sieci wulgarne nagranie, w którym w niecenzuralnych słowach zwrócił się do młodego artysty znanego również jako "Turysta z Podlasia".

Słuchaj fra***ze, jest taki układ. Bijesz się, w jakiejś freak fightowej walce. Wygrywasz, przegrywasz... 9 rund po 3 min. Jeżeli przegrywasz, zabierasz się stąd, przepraszasz wszystkich i wypie***asz, do tej swojej Anglii, tam, gdzie takich dziwolągów jak ty, zbierają z tym czymś na łbie — powiedział Daniel Martyniuk.

Karol Stefanowicz to popularny białostoczanin, który zdobył popularność na TikToku jako "Turysta z Podlasia". Jego profil obserwuje już ponad 120 tysięcy osób i tak samo jak Zenek Martyniuk, również pochodzi z Podlasia. Tiktoker nie ukrywał, że bardzo cieszy go współpraca z gwiazdą disco polo. Tylko w rozmowie z Party.pl Karol wypowiedział się na temat słów Daniela Martyniuka, który obraził go w mediach społecznościowych. On sam postanowił podejść do tego ze spokojem.

Nie czuję się obrażony, raczej szkoda mi Daniela, bo on chyba nie rozumie, że takie wypowiedzi są dla niego samego strzałem w kolano. Według mnie rozwiązywanie konfliktów przemocą nie jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że Daniel powinien rozwiązać swoje problemy u specjalisty, który mógłby mu pomóc, zamiast przemieniać swoje frustracje w nieuzasadnioną złość do innych i życzę mu wszystkiego najlepszego mimo niemiłych skierowanych w moją stronę. W walce nie wezmę udziału, bo agresja rodzi tylko kolejną agresję – powiedział Karol.

TikToker dodał również, że wypowiedzi Daniela Martyniuka niczego nie zmieniły i nadal chciałby współpracować z jego ojcem.

Tak, z Zenkiem świetnie się współpracuje. Jestem bardzo wdzięczny za możliwość zaśpiewania z nim jego największego hitu Przez Twe Oczy Zielone na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Szczególnie doceniam jego dystans do siebie i poczucie humoru — uwielbiam nagrywać z nim TikToki. Fajnie, że tak jak ja, Zenek również śmieje się z tego, że ludzie twierdzą, że jesteśmy do siebie podobni. Jednak czas rozwiać wszelkie spekulacje internautów na temat tego czy jestem jego nieślubnym synem. Podobieństwo jest zupełnie przypadkowe, a moim ojcem był Jacek Stefanowicz. Ojciec zmarł gdy miałem 12 lat, a do niego jestem jeszcze bardziej podobny niż do Zenka – wyznał muzyk.

