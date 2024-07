Ostatnio w mediach jest coraz głośniej na temat ustawy o związkach partnerskich i adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Chociaż w Polsce nadal te tematy dla wielu są uważane za tabu to inaczej to wygląda za granicą. W Polsce coraz więcej osób publicznych wypowiada się na ten temat w mediach, ostatnio np. w "Newsweeku" przygotowano specjalny raport w tej sprawie. Wśród polskich gwiazd, które bronią praw gejów i lesbijek jest m.in. Renta Dancewicz.

Aktorka wyznała w rozmowie z serwisem edziecko.pl, że gdyby jej wydarzyło się coś złego to wolałaby oddać 9-letniego syna pod opiekę pary homoseksualnej, niż do domu dziecka.

- Wolałabym, żeby był chowany przez kochającą się parę niż trafił do domu dziecka, wioski dziecięcej czy jakichś przypadkowych osób. Płeć rodziców, ich orientacja seksualna nie mają dla mnie żadnego znaczenia. I jeżeli ktoś przechodzić przez te wszystkie procedury adopcyjne, to powinien mieć prawo do bycia rodzicem. Tyle jest niechcianych dzieci, które czekają na dom.