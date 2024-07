Brytyjski gwiazdor Robbie Williams przez wiele lat zapracował na opinię lekkoducha i hulaki. Mnóstwo imprez, skandali i kontrowersyjnych zachowań sprawiło, że gdy dwa lata temu piosenkarz stanął na ślubnym kobiercu wielu stukało się w głowę wieszcząc szybki rozwód. Tą która usidliła rozbyrykanego artystę okazała się Ayda Field. Była na tyle skuteczna, że Williams nie tylko wytrwał w małżeństwie, ale już szykuje się do roli ojca. Piosenkarz ogłosił to na swoim twitterze:

Co ciekawe kilka lat temu w wywiadzie dla jednej z australijskich stacji radiowych muzyk wyznał, że marzy o tym, by mieć syna geja:

- Chciałbym żeby moje dziecko było gejem. Rozmawialiśmy o tym z Aydą i to jest to czego chcemy. Właściwie to nie ma znaczenia. Zawsze chciałem chłopca odkąd byłem mały, ale teraz myślę bardziej: Oh tak, dziewczynki - to córeczki tatusia. Jeśli to będzie chłopak nauczę go grać w piłkę nożną, a jeśli dziewczynka to będę ją chronić aż do śmierci.