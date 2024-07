Renata Dancewicz w kwestiach społecznych ma wyraziste i skręcające w lewą stronę poglądy. Aktorka między innymi broni praw mniejszości seksualnych, a także głośno krytykuje kościół. Ostatnio gwiazda w tygodniku "Wprost" wypowiedziała się ostro na temat dyskryminacji ateistów w Polsce. Uważa, że są oni traktowani jak "gorszy rodzaj człowieka":

Aktorka tak jest niezadowolona z braku tolerancji wobec ludzi myślących inaczej, niż nakazuje religia chrześcijańska, że w najbliższym czasie postanowiła odejść z kościoła katolickiego.



- Chcę wypisać się z Kościoła. Wkrótce przystąpię do apostazji, bo myślę o tym już od dłuższego czasu. Muszę tylko zabrać dwoje świadków i udać się do rodzinnego miasteczka, do parafii, w której zostałam ochrzczona - wyznała Dancewicz we "Wprost".