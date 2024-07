Mateusz Damięcki zniknął ze świata show-biznesu zaraz po tym jak zakończyło się jego małżeństwo. Aktor, który rozstał się z Patrycją Krogulską zaledwie po ośmiu miesiącach, najwyraźniej wciąż nie może sobie z tym poradzić.

Według najnowszych informacji tygodnika „Na Żywo” Damięcki znalazł sposób, żeby zapomnieć o bolesnych przeżyciach. Jaki? Aktor zabiera się za pisanie książki!

Według magazynu będzie to opowieść o jego wyprawie samochodowej do Syberii. Aktor jest ponoć zafascynowany tym miejscem, które odwiedził kilka lat temu.

Damięcki tym samym chce dołączyć do grupy pisarzy-celebrytów. Kupicie jego książkę?

