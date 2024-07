Polscy celebryci uwielbiają wyróżniać się z tłumu nie tylko spektakularnymi stylizacjami, drogimi gadżetami, czy torebkami wartymi fortunę. To także prawdziwi fani motoryzacji, którzy cenią nie tylko wygodę, bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale przede wszystkim design. Zobaczcie najdroższe auta polskich gwiazd!

Reklama

Czym jeżdżą polskie gwiazdy? Te modele naprawdę robią wrażenie!

Jeśli myśleliście, że ceny najdroższych torebek polskich gwiazd mogą przysporzyć o zawrót głowy, to trzymajcie się mocno. Przed wami zestawienie samochodów uwielbianych przez celebrytów, obok których zdecydowanie nie da się przejść obojętnie. Co ciekawe, choć większość z nich ma małe dzieci, to wcale nie stawia na mini vany, znane z kultowych amerykańskich filmów.

Izabela Janachowska, która zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, jak i Instagramie, błyszczy jak milion dywanów uwielbia swojego Bentley Bentaygę, z kolei Martyna Wojciechowska najczęściej widywana jest w kultowej terenówce G klasy. A na jakie marki decydowały się inne gwiazdy?

Małgorzata Rozenek, która od lat uznawana jest za ikonę stylu stawia na rodzinnego suva BMW, z kolei Agnieszka Woźniak-Starak ma na swoim koncie naprawdę imponującą kolekcję aut. Zobaczcie nasze wideo sprawdźcie, jakim luksusem wożą się polscy celebryci.

Reklama

Zobacz także: To do nich należą najdroższe posiadłości w polskim show-biznesie: Halejcio, Lewandowscy, Wersow i inni