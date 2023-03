Radosna Izabela Janachowska "przyłapana" na zakupach z torebką za 12 tys. złotych. ZDJĘCIA PAPARAZZI

Izabela Janachowska podzieliła się radosną nowiną. Jej 3-letni synek właśnie poszedł do przedszkola. Z tej okazji dumna mama pokazała nowe zdjęcia chłopca przy okazji, zestawiając je ze swoim, kiedy była w jego wieku. Fani przecierają oczy ze zdumienia: On jest identyczny jak Pani w dzieciństwie Zobaczcie sami. Syn Izabeli Janachowskiej to wierna kopia mamy? Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński pojawili się na okładce "Party". Udzielili rodzinnego wywiadu i wzięli udział w sesji zdjęciowej wraz z synkiem. Przy okazji poruszyli temat powiększenia rodziny, przyznając, że: Oboje z mężem mamy rodzeństwo i chcielibyśmy, żeby nasz syn też nie był jedynakiem. Podkreślili jednak, że w najbliższym czasie nie myślą o rodzeństwie dla Chrisa: "Myślę, że za dwa lata ten plan stanie się bardziej realny", tłumaczyła Izabela Janachowska. U 3-letniego synka Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego zaczyna się właśnie ważny etap. Maluch rozpoczął swoją naukę w przedszkolu: Z początkiem września Chrisek pierwszy raz poszedł do przedszkola i nie mogę uwierzyć, że czas tak szybko leci! 🥹 Zobacz także: Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński bez cenzury. Tak wygląda codzienność milionerów Izabela Janachowska przyznała, że nie ma pojęcia kiedy jej synek tak wyrósł. Przy okazji pokazała swoje zdjęcie, jak była w wieku Chrisa: Ostatnio nawet wróciłam pamięcią do czasów, kiedy ja miałam 3 lata, a droga do przedszkola stanowiła super przygodę. Zbieranie kasztanów czy bieganie po kałużach było nieodłącznym elementem każdej, jesiennej wyprawy🤪. Za to teraz cieszę się, że mogę doświadczać tej samej radości, zabawy i odrobiny szaleństwa z moim dzieckiem! Zobacz także: Mąż Izabeli Janachowskiej szczerze o...