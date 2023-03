Plejada gwiazd na premierze "Lewandowski - Nieznany": mama Lewandowskiego,  Krupińska, Rozenek i inni

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej stylowych kobiet w polskim show-biznesie. Znana trenerka na wielkich imprezach pojawia się zazwyczaj w kreacjach luksusowych marek, lecz czasami możemy ją zobaczyć w najmodniejszych stylizacjach z sieciówek. Tym razem gwiazda pojawiła się na uroczystej gali "Marki Roku 2020/2021" w białym garniturze. Okazuje się, że modna stylizacja pochodzi z jednej z największych sieci sklepów, znanych na całym świecie! Sprawdźcie, jak się prezentuje! Anna Lewandowska w garniturze z H&M, który znajdziecie na promocji! Żona Roberta Lewandowskiego uwielbia modę - często stawia na drogich projektantów i nie żałuje pieniędzy, by zachwycać. Na rozdaniu Złotej Piłki 2021 zachwyciła nas piękną, czarną sukienką od Dolce&Gabbana za ponad 18 tysięcy złotych. Tym razem Anna Lewandowska postawiła na biały total look z... H&M. Na gali "Marki Roku" pojawiło się mnóstwo gwiazd, więc trenerka miała sporą konkurencję. Tym razem przykuwała wzrok w białym garniturze z najnowszej kolekcji H&M! Zobacz także: Anna Lewandowska w modnym swetrze za 1600 zł. W Sinsay kupisz podobny za mniej niż 40 zł! Anna Lewandowska postawiła na białe spodnie o luźnym kroju, dopasowaną marynarkę oraz białe body. Całości dopełniają czarne dodatki. Gwiazda wybrała ciemne sandałki na obcasie oraz ponadczasową małą torebkę na złotym łańcuszku. Aby stylizacja była na pierwszym planie, celebrytka nie założyła biżuterii, która mogłaby odciągnąć uwagę od jej looku. Look Anny Lewandowskiej można śmiało odtworzyć właśnie H&M i to na promocji! Bardzo podobne spodnie znajdziecie już za 65 złotych, a marynarkę za niewiele ponad 100! Jeśli chcecie wyglądać jak...