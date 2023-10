7 z 8

Izabela Janachowska - Bentley Bentayga S

Izabela Janachowska od lat uznawana jest za ikonę stylu. Piękna tancerka, a od niedawna współprowadząca "Taniec z Gwiazdami", doskonale wie, co zrobić, by wyglądać jak milion dolarów. Jej spektakularne looki sprawiają, że od nowej gwiazdy Polsatu aż trudno oderwać wzrok. Okazuje się, że w kwestii aut polska guru branży ślubnej ma również wyspecjalizowane oczekiwania. Na co dzień prezenterka podróżuje eleganckim, czarnym SUV-em marki Bentley. Model Bentayga S to koszt ok. 1,1 mln złotych.