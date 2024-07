Tatiana Okupnik poprowadzi kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami”? Artystka ponoć otrzymała taką propozycję od producentów programu. Jak podaje "Fakt", gwiazda miałaby zastąpić w tej roli Annę Głogowską. Czy Tatiana ją przyjmie? Na drodze do nowego wyzwania zawodowego Tattiany może stanąć jej mąż. Dlaczego?

Artystka i jej mąż Michał Micielski na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Mąż gwiazdy jest menadżerem Marcina Gortata. Tatiana niewiele mówi na temat swojego życia prywatnego. Wiadomo jednak, że jakiś czas temu w jej małżeństwie pojawiały się gorsze chwile. Podobno małżonkom udało się zażegnać kryzys, lecz teraz, gdy Tatiana otrzymała propozycję poprowadzenia tanecznego show w Polsce, parę znów czeka nie lada wyzwanie. Artystka musiałabym rozstać się z małżonkiem na kilka miesięcy.

Michał nie chce nawet o tym słyszeć, bo to oznaczałoby, że znów zostawiłaby go na kilka miesięcy i wróciła do Polski. Dobrze im się żyje w USA, a Michał ceni sobie stabilizację. Tatiana jest w kropce, bo wciąż zależy jej na karierze, ale nie chce narażać związku na kolejny kryzys – pisze "Fakt", powołując się na swoje źródło.