Jeszcze dwa dni temu Cleo dobrze bawiła się na konferencji ramówkowej stacji Polsat.

A potem... potem pojawiły się w Internecie pogłoski, że - Cleo nie żyje!

Na szczęście to tylko głupi żart i plotka. Ale Donatan aż zagotował się ze złości, że ktoś wpadł na pomysł, aby rozpowszechniać tak straszną informację o swojej przyjaciółce i podopiecznej. Oczywiście producent zdementował okrutną plotkę, że Cleo nie żyje na swoim Facebooku i uspokoił wszystkich jej fanów.

Co napisał? Życzy tego samego komuś, kto plotkę o śmierci Cleo wymyślił!



