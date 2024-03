Internauci zaczęli spekulować na temat rozstania Marcina Dubiela i Natalii Karczmarczyk znanej w sieci jako Natsu. Doszukiwano się dowodów, które miały być potwierdzeniem na tę teorię. Popularni już "detektywi z TikToka" wiele razy mieli rację, jednak czy tak było również w tym przypadku? Sprawę skomentował Marcin Dubiel i rozwiał wątpliwości ciekawskich. Będą zadowoleni?

Marcin Dubiel komentuje plotki o rozstaniu z Natsu

Niedawno swoje rozstanie potwierdzili Tromba i Marcysia ze starego składu "Ekipy". Internauci podejrzewali jeszcze jedno rozstanie wśród najpopularniejszych par influencerów. Miało chodzić o Marcina Dubiela i Natsu. Influencer w ostatnich miesiącach po skandalu z "Pandora Gate" wycofał się z mediów społecznościowych jednak powoli wraca do aktywności w sieci i to właśnie m. in. jego publikacje sprawiły, że narodziły się plotki. Kiedy Marcin Dubiel opublikował zdjęcie ze swoim psem Tadkiem, dodając w opisie, że w ostatnim miesiącu robił zdjęcia głównie jemu, fani zaczęli spiskować na temat rozstania. Słowa Dubiela wzięli za pewnik, że skoro napisał tylko o psie to z pewnością wydarzyło się coś pomiędzy nim a jego dziewczyną Natsu. Również w TikTokach Natsu dopatrywano się przesłanek na potwierdzenie teorii o rozstaniu, a brak wspólnego zdjęcia z okazji Dnia Kobiet tylko napędził tę teorię spiskową. Kiedy w sieci zaczęły pojawiać się już pierwsze artykuły na ten temat Marcin Dubiel nie wytrzymał.

Marcin Dubiel opublikował wymowne nagranie z Natsu, tym samym ironicznie dementując wszelkie plotki na temat ich rozstania. Nagrywając influencerkę, mówił do widzów:

Właśnie odebrałem już moją jak widać byłą dziewczynę z lotniska. Nie słyszałaś? Napisali, że już nie jesteśmy razem.

Ale czemu? - zapytała Natsu.

Bo tak jest - powiedział wymownie.

Fani tej pary mogą więc odetchnąć z ulgą. Marcin Dubiel i Natsu wciąż są parą.

Ostatnie miesiące nie były najprostsze dla Marcina Dubiela. Skandal z "Pandora Gate" mocno wpłynął na jego życie zawodowe ale również rodzinne. Stracił mnóstwo kontraktów ale również hejt eskalował na jego relacje. Domagano się od Natsu objęcia stanowiska a nawet zakończenia relacji z Dubielem. Influencerka jednak nie odwróciła się od niego nawet w obliczu skandalu.

