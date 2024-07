"Project Runway" miał być jednym z największych hitów tej wiosny. Program, gdzie młodzi projektanci walczą o tytuł najlepszego, kontrakty i wielkie pieniądze wzbudza wiele emocji wśród fanów show. Największą gwiazdą jest jednak jurorka i prowadząca - Anja Rubik, która w zeszłym tygodniu nie pojawiła się na pokazie, który jest stałym elementem produkcji.

W czwartym odcinku modowego show uczestnicy mieli przygotować projekty dla kobiet ultranowoczesnych, odważnych i lubiących eksperymentować. Uczestnicy musieli również namówić ludzi, żeby zagłosowali na ich kreację. Konkurencję wygrała Milita Nokonorov, w zamian za to bezpiecznie przeszła do kolejnego odcinka. Czwartym jurorem była Weronika Pietras, projektantka marki SIMPLE. Jeden z uczestników, Piotr Czajczyński, zamarł gdy wygłaszała swoją opinię.

Weronika: Na jaką to jest okazję? Gdzie to możemy włożyć?

Piotr: Zależy co robimy na co dzień.

Weronika: No mam wątpliwości,ale Piotrze, żałuje, że jesteś w tym programie. Bo jak byś nie był, to bym Cię zatrudniła! Jesteś nieoszlifowanym diamentem