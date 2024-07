Tego chyba nie spodziewał się nikt. Czesław Mozli wydaje swoją autobiografię! Jaki ma tytuł książka o Mozilu? „Nie tak łatwo być Czesławem”. Zapytaliśmy Czesława Mozila, dlaczego dał się namówić na książkę?

Zdecydowałem się po tym, jak zadzwonił do mnie Jarek Szubrycht. Jeden z najciekawszych i najbardziej cenionych dziennikarzy muzycznych w Polsce. Wcześniej napisał biografię zespołu Slayer i… Maryli Rodowicz. Przekonał mnie, że moja historia emigranta jest warta opowieści. I jestem zachwycony. „Nie tak łatwo być Czesławem” jest takim zbiorem pocztówek z różnych sytuacji emigranta i dorastającego muzyka – mówi nam Czesław Mozil.

Nie tak łatwo napisać książkę z Czesławem. Ale to nie jest tylko opowieść biograficzna o piosenkarzu Mozilu, choć na pierwszym planie oczywiście tak – to jest też książka o tożsamości i o szukaniu samego siebie. I ona taka jest dlatego, że Czesław jest szczery i odważny w taki sposób, w jaki ja bym chyba nie umiał… Kilkadziesiąt godzin (tylko tych nagranych!) rozmów, kilkadziesiąt litrów piwa, kilka tysięcy razem przebytych kilometrów. Koncerty, knajpy, stacje benzynowe, garderoby, jego dom rodzinny, mój dom, jego samochód, mój samochód, a nawet murek w porcie – napisał na swoim Facebooku Szubrycht.



Premiera książki 7 października 2015. Cena: 39,90 zł

Czesław Mozil oprócz muzyki zajmuje się też marką odzieżową dla dzieci Czesiociuch, gra o koncerty w Polsce i zagranicą. Bierze też udział w popularnych show takich jak „X-Factor” czy „Mali Giganci”, a także ma restaurację „Pausa Włoska”.

