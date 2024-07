Czesław Mozil ostatnio wywołał ogromne poruszenie, kiedy grał koncert dla Polonii w Liverpoolu. Muzyk postanowił wyprosić z koncertu jedną z fanek, ponieważ ta notorycznie odbierała telefon i nie słuchała twórczości zespołu. Później gwiazdor wytłumaczył się z tego. Zobacz: Mozil tłumaczy się z zajścia w Liverpoolu: Z wielką przyjemnością powiedziałem kobiecie żeby wyp****alała

Teraz muzyka jest trenerem w "Małych Gigantach" i na tym skupia niemalże całą swoją energię. Ostatnio znalazł jednak czas na sesję okładkową dla męskiego magazynu "Logo". Mozil pojawił się tam w zupełnie innej odsłonie niż mamy okazję widywać go najczęściej. Muzyk pozuje w eleganckim garniturze i z poważną miną, co do niego nie jest podobne. Ponadto udzielił wywiadu, w którym między innymi opowiada o kobietach. Zdradził w nim, co mężczyzn najbardziej kręci w płci pięknej:

Trochę dresiary, trochę Matki Polki - każdy facet to lubi.

Zgadzacie się?

