Czarny jedwab. Czy może być coś bardziej luksusowego? Alber Elbaz tworząc swoją wiosenną kolekcją nie zapomniał o wyrafinowanej klasyce. Jeden z jego looków z wybiegu to jedwabne spodnie połączone z koszulą zapiętą na ostatni guzik. Jedwabny komplet połączony z modnymi wiosną sandałkami na obcasie i małą sztywną torebką zapinaną na miedziany klips.

Nie trudno było nam znaleźć tańsze zamienniki. W sklepach ZARA znajdziecie czarne skórzane szpilki w stylu Lanvin za ok. 299 zł, podobnie jak małą torebkę. Ta kosztuje ok. 249 zł.

W sklepie Dorothy Perkins znaleźliśmy czarną zwiewną koszulę z kołnierzykiem za ok. 125 zł, a w Mango spodnie za ok. 139 złotych ze sztucznego jedwabiu.

Dla porównania torebka z wiosennej kolekcji tego paryskiego projektanta to koszt ok. 4 tysięcy złotych. Jedwabna koszula Lanvin kosztuje ponad 3,5 tysiąca złotych, a buty ok. 3 tysięcy.

Spróbujecie looku w stylu Lanvin?

