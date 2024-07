Pomyśleliśmy, że spodobają się wam zakupy w wiosennym stylu Johna Galliano, byłego dyrektora kreatywnego domu mody Dior.

Rozkloszowana spódnica i stylizacja w dość dekadenckim stylu przypadnie do gustu tym, które lubią elegancję i styl vintage. Udało się nam znaleźć w sklepach dostępnych w Polsce ubrania, które mogą zastąpić te wprost z wybiegu tego wielkiego projektanta.

Biały płaszcz znaleźliśmy w H&M, a czarną koszulę z delikatnego materiału w Mango. Spódnica pochodzi z wiosennej kolekcji marki Semper, a pantofelki z limitowanej edycji pochodzącej ze sklepów Dorothy Perkins. Do tego czarne skarpetki z małą falbanką z Topshop oraz ozdóbka do płaszcza w kształcie kwiatu z H&M. Cały look uzupełnić pozostaje jedynie kapeluszem z małym rondem i czarną tasiemką.

