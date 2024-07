PETA - organizacja walcząca o etyczne traktowanie zwierząt przez ludzi, ogłosiła własną listę gwiazd, które uważa za fatalnie ubrane. Głównym kryterium doboru sławnych osób, które znalazły się na feralnej liście jest ich upodobanie do noszenia futer. Na szczycie listy znalazła się para Demi Moore i Ashton Kutcher. Demi bardzo lubi futra i często pokazuje się w nich na wielkich galach (ostatnio na festiwalu filmowym w Berlinie). Nie upiekło się także jej młodemu mężowi, który na ostatnim festiwalu Sundance zaprezentował się płaszczu ze skóry kojota.

Reklama

Pozostałe gwiazdy, które podpadły obrońcom praw zwierząt to między innymi Madonna, Jessica Simpson, Maggie Gyllenhaal, Kanye West,Lindsay Lohan, the Olsen Twins, Mary J. Blige i Kate Moss. W komentarzu do ogłoszonej listy przedstawiciele PETA powiedzieli, że w tym roku wybrano jak zwykle osoby bezduszne i bez serca. Dodali również, że prawdziwe gwiazdy nie muszą podkreślać swoich dokonań ubierając się w cytując "skórę martwego zwierzęcia".