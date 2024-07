1 z 9

Dorota Gardias w jednym z wywiadów przyznała, że wraz z córką Hanią szykuje się do zawodów - biegu matki z dzieckiem w wózku na 5 kilometrów!

My mamy dla Was zdjęcia z przygotowań do wyścigu. Dorota zabrała prawie 2-letnią córeczkę do lasu, gdzie nie tylko ćwiczyły, ale i odpoczywały nad strumykiem. Podziwiamy pogodynkę, że w taki upał ma siłę na tak wyczerpujące treningi. Mała Hania na pewno dodaje jej sił.

