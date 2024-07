Cristiano Ronaldo to nie tylko świetny piłkarz, ale również ikona popkultury i biznesmen. Mężczyźni mu zazdroszczą, a kobiety wzdychają na jego widok. Ronaldo doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Właśnie postanowił zaprosić swoich fanów do wspólnego spędzenia świąt Bożego Narodzenia. Jednak nie cieszcie się od razu, Ronaldo nie zaprasza do siebie na wspólną wieczerzę wigilijną, lecz... zachęca do zakupu koców świątecznych! Zobacz też: Cristiano Ronaldo ma nową dziewczynę! To była Miss Hiszpanii. Ależ ona ma ciało! ZDJĘCIA

Reklama

Chcesz spędzić ze mną święta? Odwiedź stronę CR7blankets.com i zobacz moje nowe bożonarodzeniowe koce CR7! Niezwykle miękkie i pluszowe - napisał piłkarz na swoim Facebooku.

Koce utrzymane są w bożonarodzeniowych kolorach - czerwonym i zielonym. Cristiano Ronaldo zachęca do ich zakupu, leżąc na łóżku w satynowym szlafroku. ;) Sprawdziliśmy cenę tego cuda. Ręcznik firmowany logo Ronaldo można nabyć za ok. 509 zł. Wart swojej ceny?

Jeśli zamiast kupować gadżety od Ronaldo jednak wolicie oglądać go na boisku, to dziś niepowtarzalna okazja. Legia Warszawa podejmie Real Madryt w meczu czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz zostanie rozegrany w Warszawie przy pustych trybunach. Początek spotkania o 20:45.

Zobacz także

Polecamy: Sposoby na domowe ozdoby świąteczne - choinki z papieru

Cristiano Ronaldo sprzedaje koce świąteczne.

Instagram

Reklama

Gwiazdor piłki nożnej to nie tylko świetny sportowiec, ale i biznesmen.