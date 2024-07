1 z 8

Cristiano Ronaldo odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza świata w plebiscycie FIFA. To już kolejne wyróżnienie dla słynnego sportowca, który zaledwie kilka tygodni temu został nagrodzony Złotą Piłką, wygrywając tym samym m.in. z Robertem Lewandowskim. Ronaldo pojawił się na imprezie FIFA w towarzystwie syna oraz swojej nowej partnerki. To pierwszy raz kiedy Georgina Rodriguez pokazała się u boku Cristiano Ronaldo na publicznej imprezie. Wcześniej paparazzi przyłapali ich na romantycznej wycieczcie do Paryża, a ostatnio widziano ich na meczu Realu Madryt, w którym akurat nie występował piłkarz. Teraz po kilku miesiącach znajomości para postanowiła przestać się ukrywać.

Zobaczcie, jak Cristiano Ronaldo odbiera nagrodę od FIFA w towarzystwie nowej dziewczyny i syna. Czy modelka, Georgina Rodriguez i słynny piłkarz tworzą fajną parę?

