Anna Lewandowska o znajomości z Georginą Rodriguez: "Nasze spotkanie było zaskoczeniem"

Chociaż Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes co roku przyciąga największe sławy, mało kto się spodziewał, że Georgina Rodriguez pojawi się we Francji na 75. edycji tej imprezy. Miesiąc temu partnerka Cristiano Ronaldo przeżyła traumatyczne doświadczenie. Mimo skomplikowanego porodu i rodzinnej tragedii celebrytka nie tylko przyleciała do Cannes, ale olśniła fotoreporterów, spacerując po czerwonym dywanie. Znalazła też chwilę dla Anny Lewandowskiej! Cannes 2022: Georgina Rodriguez przyleciała do Francji i błyszczała przed pokazem filmowym W drugiej połowie kwietnia Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo wydali oświadczenie, w którym poinformowali o stracie dziecka . Jeden z bliźniaków nie przeżył porodu. Na szczęście ukochana jednego z najlepszych piłkarzy świata wróciła do domu ze zdrową córeczką. Gwiazdy godziły radość ze smutkiem, o czym poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zobacz także: Cannes 2022: Anna Lewandowska aż w dwóch spektakularnych kreacjach u boku Roberta Lewandowskiego Nic dziwnego, że niewiele osób spodziewało się zobaczyć Georginę Rodriguez w Cannes zaledwie miesiąc po tak trudnym wydarzeniu. Cristiano Ronaldo zdecydował, że zrezygnuje z ważnego meczu , by spędzić czas z rodziną. Zgromadzeni na stadionie kibice wykonali piękny gest w jego stronę . A jednak Gio zjawiła się we Francji i spotkała się m.in. z Anną Lewandowską . Niektórzy mogli spodziewać się, że wybranka Cristiano Ronaldo postawi na czerń. Georgina Rodriguez jednak ponownie zaskoczyła wszystkich i przeszła się po czerwonym dywanie w połyskującej sukni z głębokim dekoltem i rozcięciem na nodze. Gwiazda natychmiast wzbudziła zachwyt wśród fotoreporterów i innych gości przed pokazem filmu "Elvis". Zobacz także: Cristiano Ronaldo pokazał zdjęcie z córką. Fani nie kryją wzruszenia!...