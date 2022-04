Cristiano Ronaldo pokazał pierwsze zdjęcie córki. Georgina Rodriguez z dzieckiem są już w domu

Jakiś czas temu świat obiegła informacja o ciąży partnerki Cristiano Ronaldo , Georginy Rodriguez. Było to spore zaskoczenie, bo zaledwie miesiąc temu Ronaldo został ojcem - na świat przyszły bliźnięta Eva i Mateo, urodzone przez surogatkę. Nikt jednak nie miał wątpliwości, że rzeczywiście Georgina spodziewa się dziecka - jej brzuszek na najnowszych zdjęciach był wyraźnie zaokrąglony! Teraz jednak po raz pierwszy Cristiano zabrał głos w tej sprawie. Co powiedział? Zobacz: Cristiano Ronaldo znów będzie ojcem?! Jego ukochana pokazała krągły brzuszek Ronaldo znów zostanie ojcem? W najnowszym wywiadzie dla hiszpańskiej gazety "El Mundo", Cristiano Ronaldo potwierdza, że będzie ojcem! „Tak, bardzo się cieszę” , powiedział piłkarz. Według najnowszych informacji, partnerka Ronaldo jest już w 5. miesiącu ciąży. Przy okazji dziennikarze spytali też Cristiano o jego bliźniaki. „ Są piękne, jestem szczęśliwy ”, dodał piłkarz. Przypominamy, że piłkarz ma też 7-letniego syna Cristiano Ronaldo Jr. Zobacz: Co ma do ukrycia Cristiano Ronaldo? W trakcie wakacji na Ibizie na wynajmowany przez niego jacht wtargnęli celnicy! Przeczytaj też: Cristiano Ronaldo pokazał NOWE zdjęcie z bliźniakami z wakacji na Ibizie! Jak wyglądają Mateo i Eva? Cristiano znów będzie ojcem! Niedawno Cristiano powitał na świecie bliźnięta - Evę i Mateo