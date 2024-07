Tomasz Lis nie miał ostatnio dobrej passy. Po pierwszej turze wyborów zasłabł i trafił do szpitala. A za wpadkę w jego programie „Tomasz Lis na żywo” z cytowaniem fałszywego konta córki nowego prezydenta Kingi Dudy, dziennikarz musiał długo przepraszać. Ale Lis ma najlepsze wsparcie pod słońcem – swoich córek! Niedawno Iga i Pola Lis zabrały go na spacer i do kawiarni i było widać, że cała trójka świetnie się czuje w swoim towarzystwie. Swoim szczęściem chcieli podzielić się z innymi -

Ciekawe, dokąd dziewczyny zabiorą dziś swoją mamę Kingę Rusin z okazji dnia matki :)?