Zaledwie tydzień temu pisaliśmy, że córka Katarzyny Skrzyneckiej podpisała swój pierwszy kontrakt reklamowy (zobacz). Jak się jednak okazuje, podający tę informację dwutygodnik "Show" zapomniał dodać, że umowa była dopiero w trakcie negocjacji. Magazyn "Party" donosi właśnie, że producent wycofał się ze współpracy. Skrzynecka nie ukrywa swojego żalu ubiegłotygodniową publikacją.

Obecnie kontrakt stanął pod znakiem zapytania. Według wstępnych ustaleń Skrzynecka miała reklamować markę na początku 2013 roku i współprojektować jedną z kolekcji akcesoriów dla dzieci. Bez jakiegokolwiek udziału w tym jej rocznej córki.

- Jeśli wrócimy do rozmów i współpraca dojdzie do skutku to na pewno bez udziału Alikii - zapewnia gwiazda.