Za nami pierwszy odcinek show "Mali giganci". Wczoraj zaprezentowały się pierwsze trzy drużyny, a emocji i śmiechu nie brakowało. W programie jednym z trenerów jest Olivier Janiak, który w ostatnim wywiadzie przyznał, że program wpłynie na jego relacje z synami. Zobacz: Janiak to ojciec prawie idealny. Nowe show TVN pomogło mu poprawić relacje z synami

W premierowym odcinku dzieciaki dały z siebie wszystko i dostarczyły wiele pozytywnych emocji jurorom i widzom. Show "Mali Giganci" przyciągnęło na castingi również pociechy znanych w Polsce gwiazd. Na scenie wystąpiła córka Mandaryny i Michała Wiśniewskiego z koleżanką prezentując talent taneczny. Nie da się ukryć, że Fabienne odziedziczyła go po mamie. Niestety dziewczynom nie udało się przejść do kolejnego etapu, ale frajdę z udziału w programie miały niesamowitą. To jedna nie jedyna niespodzianka. Fenomenalnym występem swojej córeczki może pochwalić się również Mariusz Totoszko. Zosia poszła w ślady ojca i wykonała utwór Indilli po francusku.

Oglądaliście?

