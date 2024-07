Kinga Rusin to niezwykle zajęta osoba. Dziennikarka dużo podróżuje w celach zawodowych, a jej nastoletnie córki często zostają same w domu. Na portalach społecznościowych zamieszczają wtedy zdjęcia jako wyraz tęsknoty. Zobacz: Córki Rusin bardzo za nią tęsknią. Udowodniła to na Instagramie

Teraz jedna z pociech prezenterki, Iga Lis, odniosła sukces występując w kolejnej profesjonalnej sesji zdjęciowej. Choć Rusin bardzo dba o to, aby szkoła i nauka były u dziewczyn na pierwszym miejscu to Iga realizuje także marzenia o pracy w wielkim świecie mody. 16-latka ma za sobą kilka osiągnięć. Wystąpiła już m.in. na wybiegu podczas pokazu Łukasza Jemioła na łódzkim Tygodniu Mody, ale najnowsze zdjęcia pokazują, że Lis doskonale odnalazłaby się także w fotomodelingu.

Wróżycie jej karierę?

