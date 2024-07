Kinga Rusin jest bardzo zajętą osobą. Regularnie pojawia się w studiu Dzień Dobry TVN, a okazjonalnie prowadzi wszystkie najważniejsze imprezy stacji. Znajduje jednak czas na ukochane narty i zagraniczne wypady w Alpy. Przypomnijmy: Rusin na urlopie w Alpach. Złamała tam swoją złotą zasadę

Kinga szybko jednak wróciła do pracy, a natłok obowiązków sprawia, że ma mało czasu dla siebie i swoich córek - Poli i Igi. Dziennikarka udowodniła to teraz na swoim Instagramie. Gwiazda pokazała zdjęcia pięknych dziewczyn, które oczekują na powrót mamy z pracy. Rusin jest zadowolona, że nie musi wracać do pustego domu:

Ktoś tu czeka w domu na mamusię - pisze Kinga

Córki dziennikarki to naprawdę piękne dziewczyny

