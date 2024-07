Córka Ewy Bem choruje na nowotwór. Jak donosi "Na Żywo" Pamela Niedziałek ma guza mózgu. Córka Ewy Bem to dziennikarka telewizji TVN Biznes i Świat, w listopadzie 2015 roku urodziła swoje drugie dziecko - córeczkę Basię (ma również 1,5-rocznego synka Tomasza).

Córka Ewy Bem dowiedziała się o chorobie, gdy jeszcze była w ciąży, dlatego poród córeczki został wywołany wcześniej, by rozpocząć walkę z nowotworem. Jeszcze w październiku na Facebooku Ewy Bem pojawił się wzruszający wpis:

Ewa Bem ograniczyła swoje aktywności zawodowe i poświęca się tylko dla rodziny. Już raz ze starszą córką stoczyły trudną bitwę o zdrowie, kiedy Pamela chorowała na anoreksję.

Zobacz także: "Żad­nej sztampy, żad­nej co­dzien­no­ści. Na Bo­ga, w ni­czym!". Ewa Bem o miłości do córek i męża

Zobacz także

Ślubne zdjęcie Pameli zamieściła Ewa Bem na swoim Facebooku w dniu urodzin córki 12 grudnia:

Moja Królewno . Zawsze przy Tobie to Szczęście, ta Miłość, ta Radość i to Uniesienie niech trwa. Tulimy Cię w Twoje Urodzinki

Posted by Ewa Bem on 11 grudnia 2015