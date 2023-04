Monika Brodka triumfowała podczas gali rozdania Fryderyków 2023, ponieważ otrzymała aż dwie statuetki. Oprócz tego wystąpiła również na scenie. Niestety już podczas pierwszego wejścia zaliczyła małą wpadkę. Widzowie od razu jej to wypomnieli. Co się wydarzyło? Fryderyki 2023: Monika Brodka zaliczyła wpadkę Monika Brodka zdobyła dwie statuetki podczas Fryderyków 2023. Doceniono ją w kategorii "Album Roku - Alternatywa" oraz za teledysk "Brodka - Sadza". Podczas wydarzenia wystąpiła również na scenie, uświetniając je również w warstwie muzycznej. Podczas swojego pierwszego wejścia na scenę zaliczyła jednak małą wpadkę, ponieważ pomyliła miejscowości. Dobry wieczór Katowice! - krzyknęła. Jednak bardzo szybko się zorientowała, poprawiając błąd: Dobry wieczór Gliwice! Na co publiczność zareagowała śmiechem. Zobacz także: Fryderyki 2023: Plejada gwiazd na gali: Sara James, Brodka i Mrozu ze statuetkami Internauci również od razu wychwycili wpadkę Moniki Brodki podczas Fryderyków 2023, komentując w sieci: - Jaka wpadka masakra - To ona nie wie, gdzie śpiewa? - Dziękuję Katowice było wtopą🤣, uwielbiam Monikę - To niezłe Katowice. Mała wpadka Moniki Brodki to nie jedyna, która miała miejsce podczas wczorajszej gali na żywo. Zobacz także: Fryderyki 2023: Ewa Bem zadedykowała Złotego Fryderyka zmarłej córce Pameli Małą wpadkę na Fryderykach 2023 zaliczyła również Paulina Krupińska, która podczas ogłaszania zwycięzcy w kategorii "Artysta Roku" postanowiła pospieszyć Natalię Przybysz, zwracając się do niej imieniem jej siostry Pauliny. No cóż, wydarzenia na żywo rządzą się swoimi prawami, a wpadka może zdarzyć się każdemu.