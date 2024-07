Dwa miesiące temu na świat przyszła pierwsza córka Davida i Victorii Beckhamów. Jeszcze przed porodem z czystego rozsądku Victoria zarejestrowała domenę internetową składającą się z imion i nazwiska pociechy. Chociaż para stara się chronić ją przed błyskami fleszy to i tak Harper Seven uważana jest już za gwiazdę.



Harper Seven uplasowała się właśnie na samym szczycie listy najgorętszych gwiazd show-biznesu poniżej 25 roku życia stworzonej przez magazyn "InStyle". Dziewczynka pokonała gwiazdy takie jak Lady GaGa, Emma Watson czy Justin Bieber. dwumiesięczna Harper już jest popularniejsza od 3-letniego synka Gwen Stefani, Zumy, jego 5-letniego brata Kingstona, a nawet małej królowej tabloidów, 5-letniej Suri Cruise.



Córka Beckhamów pokonała również wiele znanych gwiazd, takich jak: Justin Bieber, Miley Cyrus, Emma Watson, a nawet Lady Gagę.



Tak wygląda pierwsza dziesiątka najgorętszych gwiazd poniżej 25 roku życia według brytyjskiego "InStyle":

1. Harper Seven Beckham

2. Zuma Rossdale

3. Kingston Rossdale

4. Suri Cruise

5. Kieron Williamson

6. Jackie Evancho

7. Willow Smith

8. Jaden Smith

9. Elle Fanning

10. Dakota Fanning



Gdyby w Polsce przeprowadzony został taki ranking, kogo widzielibyście na szczycie?



