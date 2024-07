W ostatnich tygodniach profile gwiazd na serwisach społecznościowych zalewa fala filmików na których oblewają się wodą. W zabawie zwanej "splashem" chodzi głównie o wykazanie się dystansem i wstawienie zabawnego wideo - jeśli ktoś nie wykona zadania i nie zdecyduje się na oblanie, to w ramach kary musi postawić kolację osobie, która wyzwała go do gry. Z wielu nagrań, które pojawiły się w sieci wybraliśmy dla was najlepsze i zebraliśmy w jednym miejscu. Przypomnijmy: Gwiazdy pokochały zabawę w splasha. Zobacz te najlepsze

Do długiej listy gwiazd biorących udział w akcji dołączył właśnie Artur Boruc. Jego filmik na Instagramie, chociaż bardzo krótki, jest chyba jednym z zabawniejszych jakie pojawiły się do tej pory. Piłkarz zdecydował się bowiem nominować do splasha... Beyonce i Tanitę Tikaram. Oczywiście po chwili wyjaśnił, że to żart i podał nazwiska prawdziwych nominowanych.

Zobaczcie wideo ze splasha Artura Boruca:

